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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:10

Аналитики ждут рекордных убытков по кредитам у ведущих банков Уолл-стрит во II квартале

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Шестерка крупнейших банков США во втором квартале 2023 года зафиксирует максимальные с начала пандемии коронавируса списания в связи с невозвратными кредитами на фоне возросших процентных ставок, прогнозируют аналитики. Об этом пишет Financial Times.

Консенсус-прогноз предусматривает, что совокупные потери по кредитам JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Wells Fargo, Goldman Sachs Group и Morgan Stanley в апреле-июне достигнут $5 млрд.

Дополнительные отчисления в резервы на покрытие возможных убытков составят $7,6 млрд, полагают аналитики.

Особым рискам подвержены кредитные карты и кредиты на покупку коммерческой недвижимости. По оценкам экспертов, безнадежные долги клиентов JPMorgan по кредитным картам в прошлом квартале составят $1,1 млрд.

Wells Fargo, крупнейший банк США на рынке кредитования недвижимости, сообщил инвесторам о дополнительных отчислениях в резервы в размере $1 млрд.

Банки традиционно в числе первых начнут публиковать квартальную отчетность. 14 июля финпоказатели обнародуют JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo, отчетность BofA и Morgan Stanley последует 18 июля, Goldman - 19 июля.

Bank of America Citigroup Goldman Sachs JPMorgan Chase Wells Fargo Morgan Stanley США
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