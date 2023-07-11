Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,8%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent торгуется у $78 за баррель) на фоне новых экономических стимулов в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,8%, причем второй превысил рубеж 1000 пунктов. Среди лидеров роста акции Сбербанка на фоне неплохого отчета за июнь, просели бумаги "Новороссийского морского торгового порта" после отсечки на бирже годовых дивидендов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2861,69 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1001,14 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 0,9%.

Доллар просел до 90,05 рубля (-0,37 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,9%), бумаги Сбербанка (+0,8% и +0,9% "префы"), Polymetal (+0,8%), "МТС" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), акции "Аэрофлота" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "Русала" (+0,1%).

Сбербанк в июне получил 138,8 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, а в I полугодии чистая прибыль поднялась до 727,8 млрд руб., сообщил банк

Подешевели акции "НЛМК" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,1% "префы"), "Татнефти" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Во вторник на МосБирже торгуются без годовых дивидендов акции ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (-3,9%, до 9,255 рубля; выплаты за 2022 год - 0,798 рубля на акцию), "префы" Саратовского НПЗ (-2%, до 12960 рублей; выплаты 391,54 рубля), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-1,7%, до 700,5 рубля; выплаты 14,62 рубля).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник может продолжить рост, ближайшей целью выступает отметка 2900 пунктов. "Ключевым драйвером для рынка должны стать обыкновенные акции Сбербанка. Рассчитываем на закрепление их выше отметки 250 руб. Поддержкой должна выступить отчетность за шесть месяцев, которая в очередной раз подтвердит уверенные позиции банка. Также позитивно смотрим на бумаги "Белуги Групп" и ВТБ", - отмечает аналитик.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что динамика акций Сбербанка определит настроение всего рынка.

"Очень часто опережающая динамика акций финансового сектора говорит о зарождении новой восходящей волны. Во вторник Сбер опубликует месячную отчетность, причем обычно в такие дни бумага корректируется. Так что динамика Сбера во вторник покажет общие настроения на рынке", - считает эксперт.

Внешний фон с утра складывается нейтральным - нефть Brent торгуется на сильном сопротивлении $78 за баррель и пока не может от него скорректироваться. В целом же рынок акций HA выглядит локально перекупленным, отмечает Антонов. Не стоит также забывать, что вторник - традиционно слабый день для рынка акций. Очень часто по вторникам происходит фиксация прибыли прошлого дня.

Рубль продолжает попытки укрепления, но это стоит рассматривать как технический отскок на падающем тренде. Целью роста российской валюты является район 85 руб./$1, но нет особой уверенности, что "россиянин" хотя бы будет тестировать его на прочность. Банк России накануне раскрыл, что объем продажи валюты экспортерами в июне снизился почти на 23% относительно мая. При этом наблюдался рост спроса на валюту, в том числе со стороны банков. Пока нет причин, чтобы эта негативная для рубля картина изменилась, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-0,6%, инвесторы ожидают публикации в среду (в 15:30 по Москве) статданных по потребительской инфляции за июнь, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно уровня базовой процентной ставки.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление общей инфляции в Штатах в июне до 3,1% в годовом выражении по сравнению с 4% месяцем ранее, базовой инфляции (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) - до 5% с 5,3%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов (б.п.) до 5,25-5,5%, оценивается трейдерами в 92%. Шансы на то, что ставка вновь будет поднята в сентябре, оцениваются рынком в 22%, по данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью Brookings Institution в понедельник, что Федрезерву, возможно, придется увеличить ставку еще "пару раз" в этом году, чтобы побороть устойчиво высокую инфляцию. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер также считает, что американскому ЦБ необходимо продолжить подъем ставки.

На эту неделю запланирована публикация квартальных отчетов сразу трех крупных американских банков - JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo, а также таких компаний, как PepsiCo, UnitedHealth Group и Delta Air Lines.

Совокупная прибыль компаний, входящих в расчет фондового индекса S&P 500, во втором квартале снизилась на 7,2% в годовом выражении, прогнозируют эксперты, опрошенные FactSet. Если этот прогноз оправдается, динамика прибыли компаний индекса станет наихудшей со второго квартала 2020 года, когда ее падение составило 32%, пишет газета The Wall Street Journal.

Азиатские рынки акций

Во вторник в Азии также наблюдается позитивная динамика индексов акций на фоне новых стимулов в Китае (японский Nikkei подрос на 0,04%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%, гонконгский Hang Seng растет на 1,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Китай объявил новые меры поддержки застройщиков, проблемы которых продолжают сдерживать экономический рост. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) намерен расширить программу поддержки сектора, в том числе, будет стимулировать банки к выдаче кредитов девелоперам на завершение проектов строительства жилья, сообщает Market Watch.

Тем временем, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне выросли на 6,8% в годовом выражении, говорится в окончательном отчете Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 6,3% месяцем ранее. Окончательные данные совпали с предварительной оценкой и ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут благодаря объявленным в Китае мерам поддержи рынка недвижимости. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $78,03 за баррель (+0,5% и -1% в понедельник), августовская цена WTI - $73,37 за баррель (+0,5% и -1,2% в понедельник).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен в США за июнь, а также ежемесячные доклады ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).