Сбербанк в январе-мае получил 589 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе-мае 2023 года получил 589,0 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в том числе в мае - 118,1 млрд рублей прибыли, говорится в сообщении кредитной организации.

"За пять месяцев 2023 года Сбербанк заработал 589 млрд рублей чистой прибыли, рентабельность капитала составила 23,9%. Сильные результаты позволили нам сохранить достаточность общего капитала на высоком уровне в 13,5% даже с учетом рекордных дивидендов в размере 565 млрд рублей", - заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф (его слова приведены в сообщении).