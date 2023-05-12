Сбербанк в январе-апреле получил почти 471 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе-апреле 2023 года получил 470,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в апреле – 120,7 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Финансовый результат за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл.

"В апреле Сбер заработал прибыль в размере 120,7 млрд рублей, рентабельность капитала составила 24%. Бизнес растет уверенными темпами: корпоративный и розничный портфели выросли за месяц более чем на 2%. Ипотечный портфель превысил 8 трлн рублей, а выдачи ипотечных кредитов находятся на рекордных уровнях – 337 млрд рублей", - заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в сообщении.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в январе-апреле текущего года сократились на 61,9% – до 190,7 млрд рублей, в том числе в апреле – на 64,7% – до 64,9 млрд рублей. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность втрое.

"В апреле существенное влияние (более 40%) на резервы по валютным кредитам оказало ослабление курса рубля, что компенсируется соответствующей положительной переоценкой в составе торгового дохода и не влияет на финансовый результат банка", - отмечает кредитная организация.

Чистый процентный доход за первые четыре месяца 2023 года вырос на 32% – до 694,9 млрд рублей (в апреле на 70,5% – до 177,8 млрд рублей). Резкий рост связан с эффектом низкой базы прошлого года, а именно существенным удорожанием стоимости клиентских средств с марта 2022 года из-за повышения ключевой ставки ЦБ, пояснил банк.

Чистый комиссионный доход за четыре месяца 2023 года увеличился на 14,1% – до 208,4 млрд рублей на фоне изменения условий на рынке платежных карт и повышенной транзакционной активности. В апреле чистый комиссионный доход вырос на 13% – до 52 млрд рублей.

Операционные расходы за январь-апрель текущего года увеличились на 18,2% и составили 236,8 млрд рублей (рост в апреле на 23,1% – до 65,2 млрд рублей). Динамика операционных расходов в апреле, как и в марте, обусловлена эффектом низкой базы прошлого года – с марта 2022 года была запущена масштабная антикризисная программа оптимизации расходов, подчеркнул банк. Отношение расходов к доходам за четыре месяца 2023 года составило 22,5%.

Базовый и основной капитал в апреле изменились незначительно и составили 4,972 трлн рублей и 5,122 трлн рублей соответственно. Общий капитал банка за месяц вырос на 2,5% – до 5,771 трлн рублей.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала на 1 мая 2023 года составили 12,6% и 13% соответственно, коэффициент достаточности общего капитала – 14,6%.

Сбербанк отмечает, что финансовые результаты достигнуты без использования послаблений ЦБ для кредитных организаций.