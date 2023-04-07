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СПбМТСБ запустила торги углеродными единицами во внебиржевом сегменте

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) создала новый сегмент внебиржевой торговли – "Торги углеродными единицами", говорится в сообщении площадки.

"В новом сегменте системы электронных торгов внебиржевого рынка (СЭТ ВР) будут торговаться углеродные единицы (единицы добровольного рынка), зарегистрированные в российском и иных реестрах. Формат торгов - односторонний одноэтапный аукцион на повышение цены, предусматривается открытая форма подачи оферт. В рамках каждого аукциона могут быть реализованы только единицы одного климатического проекта, что позволит учесть их индивидуальный характер и различия качественных характеристик, которые существенно влияют на их цену", - отмечается в пресс-релизе.

Углеродные единицы представляют собой верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной 1 тонне углекислого газа, которая учтена на счете в реестре углеродных единиц.

"С созданием нового сегмента торгов СПбМТСБ сможет приступить к началу регистрации новых участников - потенциальных покупателей и продавцов углеродных единиц климатических проектов. Маркетинговый период по привлечению участников на торги, предусматривающий льготные условия регистрации и оплаты торговых сборов, продлится до конца 2023 года", - подчеркивает биржа.

СПбМТСБ
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