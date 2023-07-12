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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Российские туристы застряли в горах Индии из-за наводнений

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Пятнадцать российских туристов оказались заблокированы в горной деревне Касол в Индии из-за наводнений, полиция пытается связаться с путешественниками, сообщает портал Ani News.

"Мы получили информацию из посольства России о том, что в Касоле застряли 15 российских туристов. Мы пытаемся связаться с ними и узнать о их самочувствии", - сказала исполняющий обязанности начальника полиции индийского штата Химачал-Прадеш Сатвант Атвал Триведи, которую цитирует портал.

По ее словам, в ближайшее время туристы будут эвакуированы.

Также полиция контактирует с отелями, из которых туристы не могут выехать из-за повреждения дорожно-транспортной инфраструктуры.

Непрекращающиеся несколько дней проливные дожди в Индии затопили населенные пункты, размыты дороги, есть проблемы с питьевой водой. В штате Химчал-Прадеш дожди привели к гибели 20 человек за последние 48 часов, а общее количество погибших в стране от наводнения составляет около 100 человек.

Индия
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