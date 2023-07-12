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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Застрявших в горах Индии российских туристов эвакуировали

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Застрявшие в горах Индии из-за наводнения российские туристы эвакуированы и размещены в гостинице, их жизни ничего не угрожает, сообщает посольство РФ в республике.

"В результате схода оползня и разрушения дорожного полотна в округе Кулу индийского штата Химачал-Прадеш группа российских туристов (15 человек) оказалась заблокирована в деревне Катагла. В настоящее время россияне размещены в гостинице и обеспечены питанием. Пострадавших среди них нет", - говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, посольство находится в постоянном контакте как с путешественниками, так и с местными властями.

Ранее сообщалось, что пятнадцать российских туристов оказались заблокированы в горной деревне Касол в Индии из-за наводнений, вызванных многодневными ливнями на севере страны.

Индия
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