Walt Disney уволит 7 тысяч сотрудников ради сокращения расходов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, сообщила о росте квартальной прибыли и выручке, а также о реорганизации бизнеса, которая повлечет увольнение около 7 тысяч сотрудников.

Вновь возглавивший компанию в 2022 году Боб Айгер анонсировал эту реорганизацию, которая предусматривает сокращение расходов на $5,5 млрд в год и массовые сокращения. Экономия не затронет создание нового контента, отмечает MarketWatch.

Айгер также пообещал возобновить выплату дивидендов, приостановленных во время пандемии коронавируса, в конце этого календарного года.

В первом финквартале 2023 года (октябрь-декабрь) Walt Disney увеличила чистую прибыль и выручку во многом благодаря сильным показателям в сегменте парков развлечений. Чистая прибыль компании в отчетном периоде составила $1,28 млрд, или 70 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1,15 млрд, или 63 центами на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 99 центов на акцию.

Выручка выросла на 8%, до $23,51 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали, что компания получит скорректированную прибыль в размере 78 центов на акцию при выручке в $23,44 млрд.

Выручка крупнейшего подразделения, занимающегося медиабизнесом и развлечениями, увеличилась всего на 1% - до $14,78 млрд, отстав от консенсус-прогноза, составлявшего $15,4 млрд.

В том числе выручка стримингового сегмента повысилась на 13%, до $5,31 млрд, традиционный телебизнес сократил доходы на 5%, до $7,29 млрд. В сегменте, включающем в себя кинобизнес, выручка составила $2,46 млрд при прогнозе в $2,76 млрд.

Число подписчиков сервиса Disney+ на конец квартала составило 161,8 млн, сократившись с 164,2 млн тремя месяцами ранее. Спад был ожидаемым и объясняется, по мнению аналитиков, повышением стоимости подписки. Эксперты ожидали, что количество подписчиков Disney+ составит 162,7 млн.

Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, в минувшем квартале подскочила на 21% и составила $8,74 млрд. Аналитики ожидали снижения показателя до $6,6 млрд.

Благодаря этим позитивным сообщениям акции Disney подскочили на 5,4% на дополнительных торгах в среду. С начала года капитализация компании увеличилась на 28,7%, до $203,9 млрд.