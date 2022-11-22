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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Disney будет платить Айгеру на посту СЕО $27 млн в год

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, будет платить Бобу Айгеру на посту нового главного исполнительного директора компании около $27 млн в год.

Базовая зарплата Айгера составит $1 млн в год, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документы компании. Новому главе Disney также будет выплачиваться годовая премия в размере базовой зарплаты. Кроме того, Айгер получит компенсацию в виде акций компании на сумму $25 млн в год.

О том, что Айгер, занимавший пост СЕО Disney с 2005 по 2020 год, возвращается на эту должность, стало известно в минувшие выходные. Контракт Disney с новым руководителем заключен на два года.

Между тем обозначенный размер компенсации Айгера не столь велик в сравнении с суммами, которые Disney выплачивала ранее, отмечает Bloomberg. Предыдущий СЕО компании Боб Чапек в 2021 финансовом году получил $32,5 млн в виде акций, а Айгер, занимавший в это время пост исполнительного председателя совета директоров, - $45,9 млн.

Котировки акций Disney подскочили на 6,3% на торгах в Нью-Йорке в понедельник. С начала года капитализация компании снизилась на 37%, до $167,36 млрд.

Walt Disney Боб Айгер
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