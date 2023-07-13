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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Fortum решил добиваться компенсации инвестиций в РФ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Финский энергоконцерн Fortum заявил о намерении добиваться компенсации стоимости своих акций в ПАО "Фортум" и своих инвестиций в России в размере нескольких миллиардов евро, заявила компания в четверг.

Компания рассчитывает, что в конце 2023 года будет инициировано арбитражное разбирательство по этому вопросу.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, подпали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего определено Росимущество.

Указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов, отмечали в Росимуществе.

На следующий день после выхода указа советы директоров "Фортума" и "Юнипро" по требованию Росимущества сменили гендиректоров. В "Фортуме" им стал Вячеслав Кожевников из "Башнефти".

По итогам I квартала 2023 года Fortum принял решение о полном списании российских активов и деконсолидации их в отчетности.

В своем отчете компания отметила, что "с прошлой весны последовательно искала выход с российского рынка и безуспешно обращалась за разрешением на продажу активов как российским, так и зарубежным покупателям".

Fortum – один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. В России финскому концерну принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер – "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в российскую ветроэнергетику.

Fortum Фортум
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