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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Акционеры "Фортума" решили переименовать компанию в "Форвард Энерго"

Акционеры "Фортума" решили переименовать компанию в "Форвард Энерго"
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Фортум" на внеочередном собрании 22 августа решили сменить фирменное название на ПАО "Форвард Энерго", сообщила компания.

Также был утвержден устав общества в новой редакции.

Переименование никак не отразится на деятельности компании и "связано с отдельными вопросами регулирования в области использования интеллектуальной собственности", - обещали ранее в компании.

В конце апреля президент Владимир Путин своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, подпали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего определено Росимущество. После этого советы директоров компаний по требованию Росимущества сменили гендиректоров. В "Фортуме" им стал Вячеслав Кожевников из "Башнефти".

В июне был изменен устав "Фортума", акционеры компании получили право избирать генерального директора и переизбрали на эту должность Кожевникова.

В структуру "Фортума" входит 7 тепловых электростанций, расположенных на Урале и в Западной Сибири. Энергокомпания с учетом совместных предприятий также является крупнейшим игроком на российском рынке возобновляемой энергетики с суммарным объемом проектов около 3,4 ГВт.

Fortum Uniper Росимущество Фортум Вячеслав Кожевников Форвард Энерго
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