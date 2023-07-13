Рубль в четверг укрепился к доллару и понизился к евро

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Доллар США упал, евро, напротив, немного повысился на Московской бирже по итогам четверга, рубль подрос к бивалютной корзине в условиях более существенного укрепления в паре с долларом.

Курс доллара США составил 90,11 руб./$1 в 19:00, что на 76 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 100,97 руб./EUR1, подорожав на 4,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 39,89 копейки - до 94,99 руб. Курс китайского юаня опустился на 10,5 копейки - до 12,59 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к доллару и понизился к евро по итогам четверга на фоне сильного падения доллара к большинству мировых валют, в том числе к евро, на глобальном рынке на данных о замедлении инфляции в Соединенных Штатах. Участники рынков рассчитывают, что "охлаждение" инфляции в Штатах позволит Федеральной резервной системе (ФРС) завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики раньше, чем ожидалось прежде, отмечает Market Watch.

Цены производителей в стране в июне выросли на 0,1% в годовом выражении - минимальными темпами с сентября 2020 года, говорится в отчете министерства труда США. В мае, согласно пересмотренным данным, цены увеличились на 0,9%, а не на 1,1%, как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали замедления темпов роста в июне до 0,4%.

Цены производителей в США также повысились на 0,1% и по сравнению с маем. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал подъем на 0,2% после майского снижения на 0,4%.

Накануне стало известно, что темпы роста потребительских цен в стране в июне замедлились до 3% в годовом выражении - минимума с марта 2021 года.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры по-прежнему уверены в ее подъеме Федрезервом на 25 базисных пунктов на июльском заседании. Однако шансы на то, что ставка вновь будет увеличена в сентябре, теперь оцениваются рынком лишь в 11% по сравнению с 28% неделей ранее.

Инфляция в России в июне 2023 года составила 0,37% после 0,31% в мае, сообщил накануне вечером Росстат. Инфляция в июне 2023 года оказалась несколько ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на июнь, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,45%.

За первое полугодие 2023 года цены в РФ выросли на 2,76%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне 2023 года ускорилась до 3,25% (аналитики ожидали 3,3%) с 2,51% на конец мая.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 4 по 10 июля. Инфляция в РФ за это время немного ускорилась - 0,14% с 0,13% с 27 июня по 3 июля. С начала месяца прирост цен к 10 июля составил 0,20%, с начала года - 2,97%.

Из данных за 10 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 июля ускорилась до 3,33% с 3,25% на конец июня, если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 3,59%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 9 июня ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% (при этом рассматривал и варианты ее повышения от 0,25% до 0,75%), но ужесточил сигнал на фоне усиления проинфляционных рисков.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что Банк России допускает повышение ключевой ставки, но пока не готов говорить, будет ли оно разовым или запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики: это покажет анализ.

"Мы видим, что проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными, и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки, будет оно одноразовым, будет целый цикл - будет зависеть от развития ситуации, которую мы будем анализировать", - сказала Набиуллина.

Проинфляционные риски с июньского заседания выросли, в том числе и на фоне динамики курса рубля, добавила глава ЦБ. "Но в июле мы будем принимать решение, исходя из всех факторов. Будем анализировать влияние не только одного фактора, но и всех факторов, чтобы принять решение", - подчеркнула председатель Банка России.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2023 году составляет 5,7%.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост вечером в четверг после выхода данных о производственной инфляции в США, которые оказались ниже прогнозов. Нефтяной рынок в этом году опасался, что агрессивное повышение ставок приведет к рецессии в экономике США, пишет Investing.com.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 составляет $80,46 за баррель, что на 0,44% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,3% и составили $75,96 за баррель.

Российские нефтяные компании сами будут решать, сокращать ли им добычу нефти в августе или экспорт, но цель России - уменьшить поставки на мировые рынки, прокомментировал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Как сообщалось, Россия приняла решение "добровольно сократить в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. б/с посредством сокращения экспорта на обозначенную величину", при этом не поясняя, будет ли сокращена и добыча.

"Мы объявили, что уменьшим в августе поставки нефти на мировые рынки на 500 тыс. б/с дополнительно (к решению о сокращении добычи на 500 тыс. б/с с марта 2023 года - ИФ). Это решение сбалансирует рынок в период низкого спроса. И это означает, что мы меньше отгрузим, меньше Россия поставит на мировые рынки", - сказал он.

"Компании будут самостоятельно решать, как будут действовать: либо сократят экспорт, либо сократят добычу. Но в целом у нас задача - уменьшить поставки на мировые рынки", - ответил он на вопрос, будет ли снижаться добыча.

Вице-премьер сказал также, что прогноз добычи нефти Россией на 2023 год не поменялся - это 515 млн тонн. "Это с учетом уже тех решений, которые были приняты по сокращению добычи. По 2024 году в настоящее время идет формирование прогноза", - заметил Новак.

Комментарии аналитиков

"В четверг рубль укреплялся, в ходе вечерних торгов стабилизировался у отметки 90 за доллар США. У этого уровня спрос и предложение валюты нашли баланс, по крайней мере на какое-то время. Основные факторы, приведшие к ослаблению рубля в июне: сокращение профицита торгового баланса и счета текущих операций, сохраняются. Однако отток капитала, вызванный событиями 24-25 июня, и конвертация валютных кредитов в рублевые крупными компаниями, вероятно, снизились. Некоторую поддержку рублю оказывают дорожающая нефть и приближение налогового периода. Из-за низкой ликвидности валютного рынка РФ может сохраняться высокая волатильность курса, так как относительно небольшой перекос между спросом и предложением может приводить к значительным колебаниям", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"Российская валюта в четверг укреплялась по отношению к доллару США, преодолевала уровень 90. Однако во второй половине пара "доллар-рубль" снова вернулась выше этого уровня. В целом, потенциал уйти ниже 90 у рубля сохраняется, но при поддержке нефти и дальнейшего снижения американской валюты. Индекс доллара (DXY) снижается шестую торговую сессию подряд. Также приближается пик налоговых выплат, который также будет способствовать укреплению рубля", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 июля на 44,96 копейки, до 90,1757 руб./$1, и увеличил курс евро на 78,98 копейки, до 100,6788 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг понизился на 39,35 копейки по отношению к среде и составил 90,2067 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 42,81 копейки и составил 90,1837 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 604,611 млн, из которых $673,928 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $930,683 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 82,12 копейки, до 100,6876 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 69,24 копейки, до 100,7131 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR443,264 млн, из которых EUR131,302 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR311,962 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" опустилась в среду на 2 базисных пункта - до 7,56% годовых. Срочные версии RUONIA на 1 и 3 месяца увеличились на 1 базисный пункт - до 7,34% и 7,32% годовых, на 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,34% годовых.