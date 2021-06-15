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Суд прекратил дело о банкротстве Челябинского меткомбината

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о банкротстве ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК, входит в группу "Мечел"), говорится в сообщении компании.

Как следует из картотеки арбитражных дел, соответствующее решение суд принял на заседании 9 июня.

Мотивировочная часть этого судебного решения пока не опубликована. Вместе с тем в материалах говорится, что суд принял отказ ООО "Элемент" от заявления, в котором компания требовала признать ЧМК банкротом.

Это второе за последние полгода производство по заявлениям о банкротстве ЧМК. Оно было начато в феврале 2021 года после обращения в Арбитражный суд Челябинской области ООО "Энергомашиностроительный холдинг" ("ЭМ холдинг", Орск, Оренбургская область), которое потребовало признать меткомбинат банкротом за долг на сумму свыше 5 млн рублей, но впоследствии оно отказалось от заявления.

За время рассмотрения дела еще две компании подали заявления о вступлении в дело: в марте - поставщик машин и оборудования из Екатеринбурга ООО "Элемент" (сумма к включению в реестр требований кредиторов - 34,7 млн рублей), в апреле - томское ООО "Промышленная компания МИОН" (2,8 млн рублей). Последняя отозвала свое заявление, и суд удовлетворил это ходатайство.

Других принятых к производству заявлений к моменту отказа "Элемента" не было.

10 июня заявление о вступлении в дело о банкротстве ЧМК подало АО "Техника маркетинг сервис" (Москва), но суд пока не принял решение о принятии этого заявления к производству либо отказе в этом. Ранее, согласно данным "Федресурса", "Техника маркетинг сервис" дважды уведомляло о своем намерении подать в суд заявление о банкротстве ЧМК - 29 апреля и 21 мая этого года. Кроме того, 24 мая уведомление о намерении подать такое заявление опубликовало московское ООО "Импэкс Электр".

Предыдущее дело о банкротстве ЧМК, длившееся с ноября 2020 года, было прекращено в конце января 2021 года, так как кредиторы отказались либо отозвали свои заявления в связи с погашением задолженности со стороны предприятия.

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" - крупный производитель металлопроката.

Челябинская область ЧМК Мечел

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