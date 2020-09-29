"Мечел" привлек заем в дочернем ЧМК почти на десять лет

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Мечел" привлекло в дочернем ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК, Челябинская область) долгосрочный заем, следует из материалов ЧМК.

Сумма сделки по заключению договора займа - свыше 18 млрд рублей, что составляет более 7% от стоимости активов ЧМК на конец первого полугодия. Договор был заключен 28 сентября, срок исполнения обязательство по нему - 3 мая 2030 года.

Цели займа, его размер и проценты за пользование им в сообщении не конкретизируются.

"Мечел" владеет 91,6671% уставного капитала ЧМК, следует из материалов.

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" - крупный производитель металлопроката.

В группе "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций металлургических, угледобывающих, энергетических компаний, а также торговые порты. Основными бенефициарами "Мечела" являются Игорь Зюзин и члены его семьи.