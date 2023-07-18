"Почте России" потребуется 140 млрд рублей на модернизацию объектов

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Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Модернизация объектов "Почты России" требует инвестиций в размере около 140 млрд рублей на горизонте 10-15 лет, сообщил в Совете Федерации гендиректор компании Михаил Волков.

"Сделали аудит - в принципе достаточно большое количество объектов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. По нашим оценкам, потребуется порядка 140 млрд рублей, чтобы их отремонтировать, модернизировать", - сказал он.

Он считает, что модернизацию надо проводить не одномоментно, а на горизонте 10-15 лет.

"Мы понимаем, что большая часть из этих объектов, если ничего не делать, просто будет утрачена", - добавил он.