Распродажа имущества бенефициара "Мурманского пароходства" продлена на полгода

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы продлил на полгода сроки реализации имущества признанного банкротом Николая Куликова, бенефициара АО "Мурманское морское пароходство" (ММП, также признано банкротом).

В определении суда говорится, что сроки продлены по ходатайству финансового управляющего Куликова, который указал, что распродажа имущества продолжается.

29 мая 2023 года Арбитражный суд Москвы признал Куликова банкротом. Суд установил, что задолженность Куликова перед кредиторами составляет 254,649 млн рублей.

Дзержинский районный суд Петербурга сейчас рассматривает уголовное дело в отношении Куликова по ч.2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч.4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщали "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Петербурга, следствие вменяет Куликову причинение ущерба на сумму 720 млн рублей.

В ходе обысков в сентябре 2019 года у него были изъяты документы, связанные с деятельностью офшорных компаний, а также дорогостоящие предметы искусства, включая 11 картин Николая Рериха и картину Ивана Айвазовского.

ММП, обеспечивавшее основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики, начало испытывать финансовые трудности в 2018 году.

Процедура наблюдения в отношении ММП была введена в марте 2020 года, конкурсного производства - 6 октября 2020 года. Эта процедура продлена до 6 апреля 2024 года.

Общая сумма требований кредиторов пароходства превышает 5 млрд рублей.

В апреле 2023 года Арбитражный суд Мурманской области сообщил, что реализованы непрофильные активы ММП на сумму свыше 80 млн рублей. Самым дорогим лотом стала картина "Поморяне. Вечер" Николая Рериха, проданная за 24 млн рублей.