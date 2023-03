Saudi Aramco выкупит 10% акций китайской нефтехимической Rongsheng Petrochemical

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Saudi Aramco сообщила, что подписала соглашение о приобретении 10% акций китайской нефтехимической Rongsheng Petrochemical Co.

Сумма сделки - $3,6 млрд (24,6 млрд юаней). Ожидается, что она будет закрыта к концу 2023 года, после одобрения всеми регулирующими органами.

Соглашение также предполагает, что Aramco будет поставлять в адрес дочерней компании Rongsheng - Zhejiang Petroleum and Chemical Co. Ltd (ZPC) - 480 тысяч баррелей аравийской нефти в сутки.

Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. - одна из ведущих нефтехимических компаний Китая. Компания владеет контрольным пакетом акций в ZPC, управляющей крупнейшим в Китае нефтехимическим комплексом, способным перерабатывать 800 тысяч баррелей нефти в сутки и производить 4,2 млн тонн этилена в год.

Ранее сообщалось, что совместное предприятие Saudi Aramco (30%), Norinco Group (51%) и Panjin Xincheng Industrial Group (19%) - Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO) - к 2026 году построит в китайском городе Паньцзинь нефтехимический комплекс производственной мощностью 1,65 млн тонн этилена и 2 млн тонн параксилола в год. В релизе Aramco отмечается, что партнерство с Rongsheng и HAPCO позволит Aramco поставлять в общей сложности 690 тыс. баррелей нефти в сутки на активы с высокой химической конверсией.