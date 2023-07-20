Замороженные активы РФ в I полугодии принесли Euroclear 1,7 млрд евро процентных доходов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Международный депозитарий Euroclear по итогам первого полугодия 2023 года получил 1,743 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, говорится в отчете компании.

Такие процентные доходы вызваны двумя факторами: уровнем процентных ставок и суммой остатков средств, которую Euroclear обязан инвестировать.

В первом квартале 2023 года этот показатель составлял 734 млн евро, за первое полугодие 2022 года - 110 млн евро, за весь прошлый год - 821 млн евро.

Совет директоров Euroclear ожидает, что темпы роста процентных доходов замедлятся во второй половине 2023 года.

Euroclear также отмечает, что Еврокомиссия рассматривает различные варианты использования доходов от заблокированных российских активов, удерживаемых финансовыми институтами, включая Euroclear, для финансирования восстановления Украины. Депозитарий добавляет, что нацелен на минимизацию потенциальных юридических, технических и операционных рисков, которые могут возникнуть для него и его клиентов в результате реализации любых предложений Еврокомиссии.

Euroclear снова подтвердил ранее озвученную позицию: депозитарий не будет распределять прибыль от замороженных российских активов, пока ситуация с ними не станет более определенной.

По данным Банка России, по состоянию на конец ноября 2022 года в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream были заблокированы активы российских инвесторов на сумму около 5,7 трлн рублей.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне говорила, что регулятор считает возможным обмен активами инвесторов, которые заморожены в России и ЕС, и рассматривает различные варианты. Позднее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сообщил о проработке схемы выкупа заблокированных активов российских инвесторов за счет средств нерезидентов на счетах типа "С". Такой вариант решения проблемы замороженных активов сейчас в приоритете у регулятора, заявлял зампред ЦБ Филипп Габуния в начале июля.

Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей, оценивал Банк России. Это был единственный раз, когда ЦБ раскрыл данную цифру, с тех пор регулятор ее не комментирует.

По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 года объем средств на счетах "С" приближался к 0,6 трлн рублей. Близкую цифру ЦБ недавно раскрыл в аналитическом обзоре по банковскому сектору за I квартал 2023 г.: там сказано, что из НРД в Агентство по страхованию вкладов были переведены накопленные на счетах типа "С" средства в размере 0,7 трлн рублей. Согласно решению совета директоров Банка России от 29 декабря 2022 года, кредитные организации должны были открыть счета "С" в АСВ не позднее 20 января.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (Национальный расчетный депозитарий, входит в группу Московской биржи) фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. Еврокомиссия в начале октября опубликовала разъяснения, согласно которым власти отдельных стран - членов ЕС могли разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня 2022 года. Участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех неподсанкционных инвесторов.

Набиуллина в апреле сообщала, что ЦБ знает о единичных как положительных, так и отрицательных ответах на заявки на разморозку активов российских инвесторов в Euroclear и Clearstream, но общей тенденции к разблокировке нет.