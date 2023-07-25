Проданная чешской PPF Group Anthemona редомицилировалась в Калининградский САР

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Реестр участников специального административного района (САР) на острове Октябрьском (Калининградская область) пополнила международная компания общество с ограниченной ответственностью (МКООО) "Антемона", говорится в материалах управляющей компании САР.

Основной профиль деятельности нового участника связан с арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

По данным из ЕГРЮЛ, до редомициляции компания была зарегистрирована на Кипре под названием Anthemona Limited, располагала представительством в Москве и также занималась недвижимостью.

По данным из открытых источников, в частности, компания сдавала в аренду пул своих коммерческих помещений в БЦ Comcity в Новой Москве. Общая площадь свободной недвижимости здесь превышает 963 кв. метров.

Согласно годовому отчету международной PPF Group за 2022 год (ее крупнейшим бенефициаром ранее был чешский миллиардер Петр Келлнер, в марте 2021 года погибший в авиакатастрофе на Аляске), по состоянию на 31 декабря 2021 года 100% Anthemona принадлежало группе через PPF Real Estate Holding. При этом в 2022 году у группы не осталось доли в кипрской компании в связи с ее продажей. Информация о покупателе компании в отчетности группы не отражена.

"В соответствии с политикой PPF Group, PPF Real Estate продала несколько проектов в России, в том числе индустриальный парк "Южные ворота", крупный логистический комплекс и совместную застройку с Radius Group в Московской области, а также проект Comcity с торговой и офисной площадью более 115 тысяч кв. метров в том же регионе. Оставшиеся активы PPF Real Estate в России на начало 2023 года: офисные здания "Метрополис" в Москве (находился в совместном владении с американским инвестфондом Hines) и торговый комплекс "Невский Центр" в Санкт-Петербурге (продан в мае 2023 года)", - говорится в отчете.

PPF Real Estate Holding управляет портфелем объектов недвижимости группы на сумму почти 1,8 млрд евро. Холдинг работает в Чехии, Германии, Нидерландах, Польше, Румынии, России, Украине, Великобритании и США.

САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморье) и Октябрьский. Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе, в качестве антисанкционной меры.