Новым главой китайского ЦБ назначен Пань Гуншэн

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Новым главой Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) назначен Пань Гуншэн, занимавший ранее пост зампредседателя ЦБ КНР, сообщает агентство "Синьхуа".

Он сменит на этом посту И Гана, который достиг пенсионного возраста - 65 лет. И Ган возглавлял НБК с 2018 года.

Пань Гуншэн пришел в НБК в 2012 году, до этого он был топ-менеджером госбанков, в том числе, Industrial and Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China Ltd. С 2016 года он возглавлял Государственное управление валютного контроля (SAFE) КНР.

Менее месяца назад 60-летний Пань Гуншэн был назначен партийным руководителем китайского ЦБ, поэтому его последующее утверждение в качестве руководителя НБК было ожидаемым, отмечает издание South China Morning Post.

Впервые с 2018 года два главных поста в китайском ЦБ будет занимать один человек.

За последнее время Пань Гуншэн фактически исполнял обязанности главы НБК, в частности, встречался с руководителями центробанков Японии и Южной Кореи, а также с министром финансов США Джанет Йеллен в ходе ее недавнего визита в Пекин.