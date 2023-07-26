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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:23

В России открылся первый турецкий магазин мебели Kelebek

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В России открылся первый флагманский турецкий магазин мебели Kelebek - в столичном в ТРЦ "МЕГА Теплый стан". Его площадь составляет 1,3 тысячи квадратных метро. В ассортименте - товары для дома, сада, а также аксессуары и текстиль.

"Открытие - очень важный для нас процесс, мы длительное время к этому шли", - сказал на открытии журналистам коммерческий директор российского импортера Kelebek Денис Разумов.

По его словам, магазины сети планируется открыть во всех регионах.

"Думаю, что в этом году что-то будет", - добавил Разумов.

В Москве открытие магазинов возможно в других ТРЦ "МЕГА". Запускать производство мебели компании в России в ближайшие год-полтора не планируют.

Производитель Kelebek занимает 20% мебельного рынка Турции и имеет более 300 точек продаж в мире. Фабрику открыли по указу Мустафы Кемаля Ататюрка 88 лет назад.

МЕГА Турция Kelebek МЕГА Теплый стан Мустафа Кемаль Ататюрк Денис Разумов
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