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На российский рынок ритейла за квартал вышли пять иностранных брендов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В январе-марте 2023 года на российский рынок вышли пять иностранных торговых брендов, это уже 45% от годового показателя 2022 года, подсчитали в NF Group.

"По итогам I квартала 2023 года на российский рынок вышли пять новых международных брендов, за аналогичный период 2022 года - всего один. Несмотря на влияние геополитической обстановки, количество выходов новых игроков за три месяца показало позитивную динамику и составило практически половину (45%) от годового показателя 2022 года", - говорится в исследовании.

В Россию пришли ритейлеры из Турции, они представлены в таких профилях, как "одежда и обувь" и "товары для дома" и работают в ценовом сегменте "средний" и "выше среднего".

Отмечается, что до конца года планируется выход еще не менее четырех новых игроков, в том числе открытие в апреле первого магазина-аналога IKEA - белорусского бренда Swed House, который планирует запустить в России до 10 магазинов в 2023 году.

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, в 2023 году продолжается активное расширение форматов универмагов и мультибрендовых магазинов в составе торговых центров и аутлетов.

C 2022 года о приостановке деятельности сообщили более 180 международных ритейлеров. Об уходе из России объявили 23 иностранные компании (некоторые из них - частично) из сферы торговли и общественного питания (из них 74% ритейлера развивались полностью или частично в торговых центрах в формате отдельно стоящих магазинов).

Но не все из них прекратили бизнес окончательно, некоторые продолжают работать и продавать остатки, есть и те, которые могут вернуться на рынок под другими именами. Кроме того, было зафиксировано 34 ребрендинга под новыми брендами и перехода бизнеса к локальным владельцам.

Турция NF Group IKEA Swed House Белоруссия Евгения Хакбердиева
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