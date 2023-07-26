Грузинский Cartu Bank перестал работать с "Юнистримом"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Грузии с российской платежной системой "Юнистрим" прекратили работать уже четыре банка, ранее сообщалось о трех.

Как сообщили "Интерфаксу" на "горячей линии" Cartu Bank, работа с платежной системой "Юнистрим" прекращена с начала этой недели.

По "горячей линии" грузинского Basis Bank проинформировали, что "на данный момент (12:30 по Москве - ИФ) платежи по "Юнистрим" продолжают осуществляться".

Ранее работу с "Юнистримом" приостановили три грузинских банка - TBC bank, Bank of Georgia и Liberty bank. В среду на "горячих линиях" этих финансовых учреждений вновь подтвердили, что ситуация не изменилась.

Также с "Юнистримом", банк-оператор которого 20 июля попал под санкци и США, перестали работать некоторые банки в Киргизии, Армении, Молдавии и казахстанский почтовый оператор "Казпочта".

США 20 июля ввели блокирующие санкции против банка "Юнистрим" и еще четырех российских кредитных организаций. Одновременно OFAC (структура Минфина США, ответственная за правоприменение санкций) выпустило лицензию, разрешающую операции с попавшими под санкции банками до 18 октября. Позже банк "Юнистрим" заявил, что разработал инфраструктурное решение, благодаря которому сможет продолжить работу с партнерами.

Платежная система "Юнистрим" была зарегистрирована в России в 2012 году. В феврале 2015 года ЦБ признал ее национально значимой. Сейчас "Юнистрим" осуществляет переводы по России, а также в Армению, Казахстан, Молдавию, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Белоруссию, Вьетнам, Грецию, Грузию, Израиль, Кипр и Монголию. Также у системы более 150 тыс. пунктов выдачи наличных по всему миру.

Банк "Юнистрим" на 1 июня 2023 года занимал 165-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".