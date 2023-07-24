Ряд грузинских и армянских банков приостановили работу с подпавшим под санкции "Юнистримом"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Три грузинских банка и четыре из 18 коммерческих банков в Армении к настоящему времени приостановили работу с российской платежной системой "Юнистрим", банк-оператор которой подпал под санкции США.

Как сообщили "Интерфаксу" в гуризнском TBC bank в понедельник, банк по техническим причинам приостановил работу с "Юнистримом" с 21 июля, и на данный момент это решение остается без изменений. При этом перечислять средства из России в Грузию можно через систему "Золотая корона".

В Bank of Georgia сообщили, что банк перестал обслуживать транзакции из РФ по системе "Юнистрим" с 24 июля. Предоставить информацию о причинах приостановки операций в банке пока не могут.

В грузинском Liberty bank агентству заявили, что платежи через "Юнистрим" приостановлены с 22 июля по техническим причинам.

В Армении соответствующие уведомления разослали армянские Армэкономбанк, Ардшинбанк, Конверс банк и Эвокабанк, предложив своим клиентам воспользоваться альтернативными системами денежных переводов.

США 20 июля ввели блокирующие санкции против банка "Юнистрим" и еще четырех российских кредитных организаций. Параллельно OFAC (структура Минфина США, ответственная за правоприменение санкций) выпустило стандартную для таких случаев лицензию, разрешающую операции с подпавшими под санкции банками до определенной даты (18 октября). Позже банк "Юнистрим" заявил, что разработал инфраструктурное решение, благодаря которому сможет продолжить работу с партнерами.

Платежная система "Юнистрим" была зарегистрирована в России в 2012 году. В феврале 2015 года ЦБ признал ее национально значимой. Сейчас Юнистрим осуществляет переводы по России, а также в Армению, Казахстан, Молдавию, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Белоруссию, Вьетнам, Грецию, Грузию, Израиль, Кипр и Монголию. Также у системы более 150 тыс. пунктов выдачи наличных по всему миру.

Банк "Юнистрим" на 1 июня 2023 года занимал 165-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".