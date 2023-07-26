Банки Молдавии перестали работать с "Юнистримом"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Банки Молдавии прекратили работу с российской системой денежных переводов "Юнистрим", ранее с ней работали три молдавских банка - крупнейший в стране Moldova-Agroindbank, а также Fincombank и Energbank.

В службе поддержки "Юнистрима" "Интерфаксу" сказали, что система работает только с Fincombank и приднестровскими банками. Однако в поддержке Fincombank, в свою очередь, сообщили, что работа с "Юнистримом" приостановлена, а с сайта банка исчезли данные о возможностях перевода через эту платежную систему.

Через приднестровские банки переводы доступны. Приднестровье - непризнанная республика, неподконтрольная властям Молдавии. В регионе работают три банка, не входящие в банковскую систему Молдавии и неподконтрольные регуляторам Молдавии.

Ранее сообщалось, что работу с платежной системой, банк-оператор которой подпал под санкции США, приостановили некоторые банки в Киргизии, Грузии и Армении, а также казахстанский почтовый оператор "Казпочта".

США 20 июля ввели блокирующие санкции против банка "Юнистрим" и еще четырех российских кредитных организаций. Параллельно OFAC (структура Минфина США, ответственная за правоприменение санкций) выпустило стандартную для таких случаев лицензию, разрешающую операции с подпавшими под санкции банками до определенной даты (18 октября). Банк "Юнистрим" заявил, что разработал инфраструктурное решение, благодаря которому сможет продолжить работу с партнерами.

Платежная система "Юнистрим" была зарегистрирована в России в 2012 году. В феврале 2015 года Банк России признал ее национально значимой. Сейчас "Юнистрим" осуществляет переводы по России, а также в Армению, Казахстан, Молдавию, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Белоруссию, Вьетнам, Грецию, Грузию, Израиль, Кипр и Монголию. Также у системы более 150 тысяч пунктов выдачи наличных по всему миру.

Банк "Юнистрим" на 1 июня 2023 года занимал 165-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".