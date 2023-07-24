Ряд банков Киргизии приостановил операции с подпавшим под санкции "Юнистримом"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Шесть банков Киргизии приостановили работу с российской системой денежных переводов "Юнистрим", сообщается на сайтах банков.

Банк "Компаньон", Finсa банк, РСК банк, Капитал банк, Халык банк, Банк Азии на своих официальных сайтах сообщили, что транзакции по системе недоступны.

Банк "Компаньон" информировал, что в связи с санкционными ограничениями недоступны входящие и исходящие переводы в долларах.

В Finсa банке заявили, что приостановлена выдача и отправка денежных средств в долларах и евро через систему денежных переводов "Юнистрим". На рубли данное ограничение не распространяется.

РСК банк и Банк Азии временно приостановили переводы в долларах. Капитал банк уведомил клиентов, что временно приостановлены все выплаты и отправки по системе.

Халык банк объяснил тот факт, что переводы в настоящее время недоступны, тем, что проводятся технические работы.

Ранее сообщалось, что работу с платежной системой, банк-оператор которой подпал под санкции США, приостановили также некоторые банки в Грузии и Армении, казахстанский почтовый оператор "Казпочта".

США 20 июля ввели блокирующие санкции против банка "Юнистрим" и еще четырех российских кредитных организаций. Параллельно OFAC (структура Минфина США, ответственная за правоприменение санкций) выпустило стандартную для таких случаев лицензию, разрешающую операции с подпавшими под санкции банками до определенной даты (18 октября). Позже банк "Юнистрим" заявил, что разработал инфраструктурное решение, благодаря которому сможет продолжить работу с партнерами.

Платежная система "Юнистрим" была зарегистрирована в России в 2012 году. В феврале 2015 года ЦБ признал ее национально значимой. Сейчас "Юнистрим" осуществляет переводы по России, а также в Армению, Казахстан, Молдавию, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Белоруссию, Вьетнам, Грецию, Грузию, Израиль, Кипр и Монголию. Также у системы более 150 тыс. пунктов выдачи наличных по всему миру.

Банк "Юнистрим" на 1 июня 2023 года занимал 165-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".

По данным Национального банка Киргизии, на 31 мая 2023 года на территории республики работало 23 коммерческих банка.