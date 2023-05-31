Сделка Volkswagen по продаже активов в РФ "Авилону" не предусматривает опциона на обратный выкуп

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Условия сделки Volkswagen по продаже российских активов компании "Арт-Финанс" главы дилерского холдинга "Авилон" Андрея Павловича не предусматривают опциона на обратный выкуп. Об этом в среду сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов в кулуарах министерской итоговой коллегии.

В конце мая "Арт-Финанс" завершил сделку по приобретению активов Volkswagen в РФ. Цена сделки не называлась, но источник на рынке, знакомый с решением подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщал "Интерфаксу", что сделка была согласована 17 апреля по цене до 125 млн евро. Таким образом, на день согласования ее цена составляла почти 11,3 млрд рублей, а по текущему курсу она превышает 10,8 млрд рублей.

ООО "Арт-Финанс" зарегистрировано в Москве в середине февраля. Владельцем 100% его долей является президент группы "Авилон" Андрей Павлович. Компания приобрела все доли в российском представительстве ООО "Фольксваген Груп Рус", включая подконтрольные ему местные компании (ООО "Фольксваген Компоненты и Сервис", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование").

Завод Volkswagen, расположенный в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге, имеет производственную мощность в 225 тыс. автомобилей в год. До весны 2022 года предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тыс. единиц в год.

До марта 2022 года VW также вел контрактную сборку моделей Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos на площадке Горьковского автозавода. Соглашение о контрактной сборке стороны расторгли в августе 2022 года, сейчас условия расторжения являются предметом судебных разбирательств сторон.