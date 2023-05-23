"Авилон" закрыл сделку по приобретению российских активов Volkswagen

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Компания дилерского холдинга "Авилон" - ООО "Арт-Финанс" - завершила сделку приобретения российских активов германского автоконцерна Volkswagen, следует из данных ЕГРЮЛ.

Закрытие сделки, согласно реестру, произошло 22 мая. Ее цена не называется. Источник на рынке, знакомый с решением подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщал "Интерфаксу", что сделка с активами VW была согласована 17 апреля по цене до 125 млн евро. Таким образом, на день согласования ее цена составляла почти 11,3 млрд рублей, а по текущему курсу она превышает 10,8 млрд рублей.

ООО "Арт-Финанс" зарегистрировано в Москве в середине февраля. Владельцем 100% его долей является президент группы "Авилон" Андрей Павлович. Компания приобрела все доли в российском представительстве ООО "Фольксваген Груп Рус", включая подконтрольные ему местные компании (ООО "Фольксваген Компоненты и Сервис", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование").

"Во время финального согласования и одобрения условий сделки в центре нашего внимания была наша ответственность перед клиентами, сотрудниками и деловыми партнерами. Мы хотим выразить огромную благодарность всем нашим клиентам, сотрудникам и деловым партнерам в России за выдающуюся поддержку и лояльность в течение лет, когда мы здесь работали", - цитировала пресс-служба ООО "Фольксваген Груп Рус" гендиректора компании Геррита Шпенглера, который комментировал продажу активов VW в конце прошлой недели.

Завод Volkswagen, расположенный в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге, имеет производственную мощность в 225 тысяч автомобилей в год. До весны 2022 года предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тысяч единиц в год.

До марта 2022 года VW также вел контрактную сборку моделей Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos на площадке Горьковского автозавода. Соглашение о контрактной сборке стороны расторгли в августе 2022 года: VW выплатил российскому партнеру 4 млрд рублей, на "ГАЗе" заявляли о намерении "обеспечить альтернативную загрузку" освободившихся мощностей.

Весной 2023 года "ГАЗ" попытался оспорить факт расторжения соглашения и потребовать от VW компенсировать понесенные убытки. Компания подала к VW два крупных иска в российском суде: в середине марта - с суммой требований 15,6 млрд рублей, в начале апреля - уже на 28,4 млрд рублей. В первом заявлении "ГАЗ" просит взыскать ущерб, который, как считают на предприятии, был ему причинен в связи с расторжением соглашения с VW о контрактной сборке. Значительная часть требований во втором иске - компенсация упущенной выгоды.

В обеспечение своих исковых требований "ГАЗ" добился ареста имущества VW в России - завода в Калужской области и оборудования, долей в российских дочерних и подконтрольных обществах. Однако затем судебными решениями эти ограничения были сняты. "ГАЗ" не убедил суд в том, что отмена обеспечительных мер сделает невозможным взыскание причиненного ему ущерба в случае, если решение суда будет вынесено в его пользу.