Экс-представительство VW в РФ переименовано в AGR после продажи структуре "Авилона"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Бывшее российское представительство Volkswagen (ООО "Фольксваген Груп Рус") переименовано в AGR Automotive Group (ООО "АГР") в рамках ребрендинга после продажи германским автоконцерном своего российского бизнеса компании из периметра дилера "Авилон".

Как сообщила пресс-служба бывшей "дочки" VW, бизнес компании продолжит развиваться на российском рынке, пройдя полномасштабный ребрендинг, который коснется фирменного корпоративного стиля, визуальной идентификации, а также затронет дилерскую сеть из более 400 предприятий.

"ООО "АГР" продолжит осуществлять продажу автомобилей и запасных частей, а профессиональная команда с многолетним опытом работы в автомобильном бизнесе будет и дальше работать на тем, чтобы клиенты компании имели доступ к максимально широкому модельному ряду и качественному сервису", - отмечает компания в своем пресс-релизе.

Как сообщалось, российские активы VW в конце мая приобрела компания местного дилерского холдинга "Авилон" - ООО "Арт-Финанс". Закрытие сделки, согласно ЕГРЮЛ, произошло 22 мая. Ее цена не называлась. Источник на рынке, знакомый с решением подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщал "Интерфаксу", что сделка с активами VW была согласована 17 апреля по цене до 125 млн евро. Таким образом, на день согласования ее цена составляла почти 11,3 млрд рублей, а по курсу на день закрытия превышала 10,8 млрд рублей.

ООО "Арт-Финанс" зарегистрировано в Москве в середине февраля. Владельцем 100% его долей является президент группы "Авилон" Андрей Павлович. Компания приобрела все доли в российском представительстве ООО "Фольксваген Груп Рус", включая подконтрольные ему местные ООО "Фольксваген Компоненты и Сервис", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование". Таким образом, в числе приобретенных активов – завод по производству автомобилей и завод по производству двигателей в Калуге, склад запчастей и аксессуаров в подмосковном Чехове и бизнес в сфере финансовых услуг.

Завод Volkswagen, расположенный в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге, имеет производственную мощность 225 тыс. автомобилей в год. До весны 2022 года предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Расположенный там же завод бензиновых двигателей имеет мощность 150 тыс. единиц в год.

До марта 2022 года VW также вел контрактную сборку моделей Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos на площадке Горьковского автозавода. Соглашение о контрактной сборке стороны расторгли в августе 2022 года: VW выплатил российскому партнеру 4 млрд руб., на "ГАЗе" заявляли о намерении "обеспечить альтернативную загрузку" освободившихся мощностей.

Весной 2023 года "ГАЗ" попытался оспорить факт расторжения соглашения и потребовать от VW компенсировать понесенные убытки. Компания подала к VW два крупных иска в российском суде: в середине марта – с суммой требований 15,6 млрд рублей, в начале апреля – уже на 28,4 млрд рублей. В первом заявлении "ГАЗ" просит взыскать ущерб, который, как считают на предприятии, был ему причинен в связи с расторжением соглашения с VW о контрактной сборке. Значительная часть требований во втором иске – компенсация упущенной выгоды.

В обеспечение своих исковых требований "ГАЗ" добился ареста имущества VW в России - завода в Калужской области и оборудования, долей в российских дочерних и подконтрольных обществах. Однако затем судебными решениями эти ограничения были сняты. "ГАЗ" не убедил суд в том, что отмена обеспечительных мер сделает невозможным взыскание причиненного ему ущерба в случае, если решение суда будет вынесено в его пользу.