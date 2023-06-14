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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Импорт алмазов в Индию в мае снизился на 18% г/г, экспорт бриллиантов – на 28%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Импорт алмазного сырья в Индию в мае 2023 года снизился на 18% по отношению к данным годичной давности, составив $1,167 млрд. Это следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

При этом на прошлогодний показатель влиял резкий спад объемов продаж российского сырья в Индию на фоне включения "АЛРОСА" в SDN list в апреле. Месяцем ранее показатель импорта был на 10% ниже данных апреля 2022 г.

По сравнению с апрельским результатом этого года ($1,443 млрд) импорт в мае 2023 года сократился на 19%.

В физическом выражении объем импорта в мае (8,28 млн карат) снизился на 20% к показателю прошлого года и на 27% к уровню апреля (11,37 млн карат).

Средняя цена ввозимых в Индию алмазов в мае выросла до $140 за карат по сравнению с $127/карат по итогам апреля.

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Импорт синтетических алмазов (lab grown) в Индию в мае также упал, он оценивается в $52 млн по сравнению со $110 млн годом ранее.

Экспорт бриллиантов из Индии в мае 2023 года упал на 28% к маю прошлого года, до $1,723 млрд, но по сравнению с апрелем ($1,32 млрд) вырос на 30%.

Экспорт синтетических бриллиантов из страны в мае ($139 млн) оказался на 27% ниже данных годичной давности.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, в первую очередь мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов, в этой стране изготавливается 95% бриллиантов мира.

США в марте прошлого года запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" попала в SDN list. В настоящее время Индия может свободно экспортировать бриллианты, произведенные из российского алмазного сырья, в США и страны G7, если они претерпевают существенную обработку в индийской отрасли огранки и полировки драгоценных камней.

Санкции наносят серьезный ущерб индийскому центру производства бриллиантов Сурату, основным поставщиком алмазного сырья для которого является российская "АЛРОСА", контролирующая треть мирового производства алмазов. Об этом сообщало в начале июня индийское издание The Economic Times.

В Сурате работает миллион рабочих. Так как американские санкции не препятствовали поставкам алмазов в Индию, российский алмазы, по данным The Economic times, продолжали поступать в Индию для огранки и полировки, проходя через такие торговые центры, как Антверпен и Дубай. Из-за нехватки алмазного сырья 300 тыс. рабочих в Сурате были отправлены в 20-дневный отпуск без сохранения заработной платы. Подразделения по обработке алмазов сократили работу с двух до одной смены, а 15-20 тыс. рабочих потеряли работу, сообщало издание.

Индия
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