Рынок акций РФ завершил пятницу ростом выше 3000п по индексу МосБиржи

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу провел торги в консолидации при смешанной динамике blue chips в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных внешних сигналов; индекс МосБиржи за счет ослабления рубля превысил психологический рубеж 3000 пунктов, обновив пик с февраля 2022 года, при этом локомотивом роста выступили бумаги нефтяных компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3008,61 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1033,67 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3%.

Доллар к 18:50 по Москве вырос до 91,71 рубля (+1,11 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 2,1-2,9%, доллар вырос на 0,79 рубля.

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