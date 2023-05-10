Разработчик софта EPAM получил разрешения властей РФ на продажу активов в стране

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Разработчик программного обеспечения EPAM Systems Inc. получил все необходимые разрешения правительства РФ для продажи российских активов, говорится в отчете компании за I квартал.

Уточняется, что разрешения получены после 31 марта.

EPAM в сентябре 2022 года подписал соглашение о продаже практически всех своих активов в РФ третьей стороне. С кем достигнуты договоренности, компания не уточняла. Однако сделка так и не состоялась, а срок действия соглашения истек.

В связи с этим в апреле 2023 года компания переформулировала соглашение о продаже. Сроки сделки зависят от обычных условий, включая одобрение регулирующих органов США, отмечается в отчете.

EPAM в начале апреля 2022 года сообщила о намерении прекратить деятельность в России на фоне военной операции на Украине.

EPAM Systems Inc. основана в 1993 году и является разработчиком заказного программного обеспечения для разных секторов экономики. Офисы компании расположены в 25 странах.