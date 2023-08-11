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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Котировки Brent и WTI седьмую неделю завершают в плюсе

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в пятницу, завершая в плюсе седьмую неделю подряд, на фоне усиливающихся опасений дефицита предложения на мировом рынке.

К 18:05 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,45%), до $86,79 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,3 (0,36%), до $83,12 за баррель.

Глобальный спрос на нефть в июне вырос до рекорда, впервые превысив 103 млн баррелей в сутки (б/с), в частности, благодаря высокому потреблению в Китае, говорится в отчете Международного энергетического агентства.

"Спрос на нефть бьет рекорды благодаря увеличению ее использования в генерации электроэнергии, высоким летним авиаперевозкам, а также растущей активности китайских нефтехимических заводов", - отмечают в МЭА.

Эксперты организации ждут дальнейшего увеличения спроса в августе, которое с учетом сокращения добычи Саудовской Аравии может создать дефицит на нефтяном рынке.

Согласно прогнозу МЭА, в 2023 году спрос на нефть увеличится на 2,2 млн б/с по сравнению с предыдущим годом, до 102,17 млн б/с.

ОПЕК прогнозирует увеличение мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,44 млн б/с, до 102,01 млн б/с.

Brent WTI МЭА ОПЕК
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