Dow Jones завершил торги в пятницу в плюсе, S&P 500 и Nasdaq снизились

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно в пятницу: Dow Jones Industrial Average завершил сессию ростом, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.

По итогам прошлой недели Dow Jones увеличился на 0,6%, S&P 500 - опустился на 0,3%, Nasdaq потерял 1,9%.

Данные о динамике цен производителей в США, обнародованные в пятницу, подтвердили некоторое усиление инфляционного давления в стране, что спровоцировало снижение американского рынка акций в начале торгов.

Как говорится в отчете министерства труда США, цены производителей (индекс PPI) в июле выросли на 0,8% в годовом выражении после повышения на 0,2% месяцем ранее. В то же время темпы роста индекса PPI Core (цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) остались на уровне июня - 2,4% в годовом выражении.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI увеличился на 0,3% - максимально с января текущего года.

Однако предварительный отчет Мичиганского университета о потребительском доверии в Штатах, опубликованный позднее в ходе торгов в пятницу, показал ослабление инфляционных ожиданий американцев в августе.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения США в этом месяце понизились до 3,3% с 3,4% в июле, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) - до 2,9% с 3%, говорится в отчете.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в августе опустился до 71,2 пункта с 71,6 пункта месяцем ранее.

Среди американских компаний, акции которых заметно подешевели в пятницу, - Walt Disney Co. (-3%), Netflix Inc. (-1,9%), Snap Inc. (-1,9%), Tesla Inc. (-1,1%).

Бумаги News Corp. выросли в цене на 4,6%. Медиакомпания зафиксировала чистый убыток в четвертом квартале 2023 финансового года, сократив выручку на 9%. Однако скорректированная прибыль News Corp в минувшем финквартале превзошла консенсус-прогноз рынка.

Стоимость акций Spectrum Brands Holdings поднялась на 3%. Производитель потребительских товаров резко увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2023 финансового года. Выручка компании, однако, не оправдала ожиданий.

Котировки ADR китайских компаний, торгующихся в США, снизились по итогам торгов.

Цена бумаг Alibaba Group Holding упала на 3,4%, Nio Inc. - на 2,6%, XPeng - на 3%, JD.com Inc. - на 5,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу вырос на 105,25 пункта (0,3%) и составил 35281,4 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 4,78 пункта (0,11%) - до 4464,05 пункта.

Nasdaq Composite потерял 93,14 пункта (0,68%) и составил 13644,85 пункта.