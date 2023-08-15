Рубль возобновил снижение к доллару и евро вскоре после решения ЦБ РФ по ставке

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Рубль возобновил активное снижение к доллару и евро на Московской бирже во вторник утром вскоре после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов (б.п.), до 12%.

К 10:58 по Москве курс доллара на торгах Московской биржи составлял 98,61 руб./$1, что на 3,09 рубля выше уровня на 10:31. Евро повысился до 107,78 руб./EUR1 (+3,4 рубля к уровню через минуту после объявления решения ЦБ РФ).

Первоначально рубль вырос, позитивно отреагировав на поднятие ставки, так как рынок допускал менее значительное повышение. Мнение аналитиков перед внеочередным заседанием совета директоров Банка России не было единодушным, они допускали повышение ключевой ставки в пределах 150-350 б.п., то есть до 10-12% годовых.

Уже через несколько минут после объявления решения Банка России рубль развернулся вниз. Его котировки заметно упали в основных валютных парах с учетом того, что участники торгов ожидали от ЦБ не только повышения ставки, но и других мер регулирования.

"Ожидаем, что ЦБ применит комплекс мер - помимо повышения ставки могут быть увеличены нормы резервирования для банков и/или введены дополнительные трансграничные движения капитала", - в частности перед заседанием отмечал управляющий по анализу банковского и финансового рынков "Промсвязьбанк" Дмитрий Грицкевич.

ЦБ также не стал давать традиционный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

В заявлении по итогам внеочередного заседания совета директоров осталась только базовая фраза: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков". Содержательной же части в этом абзаце в этот раз не было.