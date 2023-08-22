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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Маркетплейсы предложили "Почте России" альтернативу инфраструктурному платежу

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Маркетплейсы в рамках обсуждения введения инфраструктурного платежа в 0,5% от оборота сервисов предлагают обеспечить "Почту России" заказами на оказание сервисных услуг, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Речь может идти о передаче части междугородных доставок или праве на использование складов. Обязательные услуги предлагается оказывать на сумму, сопоставимую с инфраструктурным платежом.

Обсуждения еще продолжаются, конкретного решения еще нет. Участники консультаций надеются прийти к консенсусу в сентябре, указывают собеседники издания.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сказал "Ведомостям", что в начале сентября "Почта России" и маркетплейсы должны будут представить итоги проработки этого вопроса.

"Почта России" весной предложила взимать с маркетплейсов и других участников рынка e-commerce, годовая выручка которых составляет от 1 млрд рублей, инфраструктурный платеж в размере 0,5% квартального оборота. Полученные средства предлагается направить на поддержание убыточной сети почтовых отделений, а за "Почтой России" закрепить статус федерального гарантирующего поставщика товаров e-commerce.

Глава почтового оператора Михаил Волков в июле оценивал поступления от инфраструктурных платежей в пределах 24-25 млрд рублей в год.

Почта России Александр Хинштейн Госдума Михаил Волков
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