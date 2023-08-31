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Microsoft из-за опасений ЕК уберет Teams из пакетов для бизнеса в Европе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. исключит приложение для видеоконференций Teams из программных пакетов для бизнеса Microsoft 365 и Office 365 в Европейской экономической зоне и Швейцарии с 1 октября.

Как говорится в сообщении Microsoft, это превентивная мера, которая, как надеются в компании, поможет свести на нет опасения Европейской комиссии (ЕК), инициировавшей в прошлом месяце официальную проверку в отношении Microsoft в связи с привязкой Teams к программным продуктам.

Регулятор опасается, что компания злоупотребляет своей рыночной позицией и ограничивает конкуренцию в сфере коммуникационных сервисов в Европе.

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Microsoft также намерена расширить существующие возможности по совместимости других приложений с Microsoft 365 и Office 365.

Анонсированные меры должны устранить два ключевых источника опасений ЕК, отмечается в сообщении. Во-первых, клиенты Office смогут выбирать опцию покупки программного пакета без Teams по более низкой цене. Во-вторых, взаимодействие между программными пакетами Microsoft и продуктами, конкурирующими с Teams, облегчится.

Цена на программные пакеты Microsoft 365 и Office 365 без включения Teams снизится для покупателей на 2 евро в месяц. Подписка на сервис для видеоконференций для новых покупателей будет стоить 5 евро в месяц или 60 евро за год.

В компании не ждут, что принимаемые ею меры обязательно устранят все опасения ЕК, однако считают это "конструктивным шагом, который может привести к немедленным и значительным изменениям на рынке".

"Мы продолжим взаимодействовать с ЕК, прислушиваться к опасениям рынка, и остаемся открытыми к изучению прагматичных решений, которые пошли бы на пользу как клиентам, так и разработчикам в Европе", - заявили в Microsoft.

Акции компании стабильны в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 37%.

Microsoft ЕК Teams Швейцария
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