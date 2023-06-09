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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Акционеры "Фортума" переизбрали утвержденного советом директоров гендиректора

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Фортум" получили право избирать генерального директора и выбрали на эту должность ранее утвержденного советом директоров Вячеслава Кожевникова, сообщила энергокомпания.

Эти решения были приняты на внеочередном заочном собрании акционеров 6 июня.

В частности, была утверждена новая редакция устава, в которой прописано право акционеров избирать и досрочно прекращать полномочия гендиректора компании.

Также акционеры сначала досрочно прекратили полномочия Кожевникова в качестве гендиректора ПАО с 6 июня, а затем избрали его на эту должность с 7 июня.

В конце апреля президент Владимир Путин своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, попали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего определено Росимущество. Указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов, отмечали в Росимуществе.

На следующий день после выхода указа советы директоров "Фортума" и "Юнипро" по требованию Росимущества сменили гендиректоров. В "Фортуме" им стал Кожевников из "Башнефти".

Fortum - один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. В России финскому концерну принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в российскую ветроэнергетику.

Fortum Uniper Владимир Путин Росимущество Фортум Башнефть Вячеслав Кожевников
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