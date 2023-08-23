Цены на нефть растут на данных о снижении запасов в США

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо поднимаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США.

Согласно отчету API, резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 18 августа, сократились на 2,418 млн баррелей. Неделей ранее запасы также уменьшились.

Министерство энергетики США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю в среду в 17:30 по московскому времени.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти в США на 2,4 млн баррелей, бензина - на 500 тыс. баррелей, и увеличение запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 в среду составляет $84,1 за баррель, что на $0,07 (0,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $0,43 (0,5%) до $84,03 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,1 (0,13%), до $79,74 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,48 (0,6%), до $79,64 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают сигналы слабости китайской экономики, а также растущие ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), поддерживающие доллар США. Противовесом для этих факторов является сокращение добычи Саудовской Аравией и Россией.

"Усиливающиеся ожидания, что цикл подъема ставки ФРС еще не завершен, и укрепление доллара, создают серьезные сложности для нефтяного рынка, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Однако поскольку фундаментальные для нефти факторы остаются конструктивными, любое снижение цен, по нашему мнению, будет краткосрочным".