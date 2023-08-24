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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Brent торгуется у $83,2 за баррель

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок слабо меняются утром в четверг после снижения по итогам предыдущих трех сессий.

К 8:09 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1 цент (0,01%), до $83,2 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,82 (1%) - до $83,21 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 5 центов (0,06%), до$78,84 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,75 (0,9%) - до $78,89 за баррель.

Накануне Brent завершила торги на минимуме со 2 августа, WTI - с 26 июля.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,13 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 1,47 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 945 тысяч баррелей. Аналитики ждали сокращения резервов бензина на 481 тысячу баррелей и повышение дистиллятов - на 698 тысяч баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,13 млн баррелей после снижения на 837 тысяч баррелей неделей ранее.

"Данные указали на резкое падение запасов нефти в целом и также на терминале в Кушинге", - сказал MarketWatch управляющий партнер Tyche Capital Advisors Тарик Захир. По его словам, наблюдающееся в последние дни снижение котировок может смениться ростом на фоне сокращения добычи в Саудовской Аравии и штормовой активности в Мексиканском заливе.

Brent WTI Кушинг США Минэнерго Саудовская Аравия
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