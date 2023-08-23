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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Запасы нефти в США снизились на 6,13 млн баррелей за неделю

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,13 млн баррелей – до 433,53 млн баррелей. Об этом говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 1,47 млн баррелей и составили 217,63 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 945 тыс. баррелей до 116,69 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 481 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 698 тыс. баррелей.

США
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