Цены на нефть начали резко снижаться на опасениях по поводу китайского спроса

Brent торгуется ниже $83 за баррель

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали резко снижаться днем в среду на опасениях по поводу медленного роста экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире, пишет MarketWatch.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:33 по московскому времени подешевели на $1,11 (1,32%) - до $82,92 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $1,12 (1,41%) - до $78,52 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,5%, WTI - на 0,6%.

"Кажется, ралли цен на нефть выдыхается, - написали аналитики ING Groep Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти. - Макроэкономические проблемы Китая, а также растущие опасения, что цикл повышений процентных ставок Федрезерва не закончен, оказывают давление на нефтяные котировки".

Дополнительным негативным фактором является сильный доллар, повышающий стоимость сырьевых товаров для держателей других валют.

Нефть с начала августа подешевела после скачка на 15% в июле, однако все равно показывает лучшую динамику, чем большинство других классов активов, отметили аналитики Goldman Sachs. По их прогнозу, нефть марки Brent завершит год на отметке $86 за баррель.

Также участники рынка оценивают данные Американского института нефти (API) о том, что резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 18 августа, сократились на 2,418 млн баррелей. Неделей ранее запасы также уменьшились.

Министерство энергетики США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю в среду в 17:30 по Москве. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти в США на 2,4 млн баррелей, бензина - на 500 тыс. баррелей, и увеличение запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.