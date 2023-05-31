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Foxconn ожидает резкого роста бизнеса в сегменте ИИ-серверов во II полугодии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple , планирует нарастить бизнес в сегменте серверов для искусственного интеллекта (ИИ) во II полугодии не менее чем вдвое, заявил глава компании Янг Лю на годовом собрании акционеров.

"Во втором полугодии у нас может быть трехзначный рост по ИИ-серверам", - цитирует его Financial Times.

По итогам 2022 года Foxconn получила выручку в размере 6,6 трлн новых тайваньских долларов ($219 млрд), включая 1,1 трлн новых тайваньских долларов от производства серверов (около 40% мирового рынка). Пятую часть доходов сегмента обеспечили ИИ-серверы.

Накануне американский производитель графических микрочипов Nvidia Corp. стал первым чипмейкером, капитализация которого превысила $1 трлн, сообщало издание Barron's. Повышение котировок акций поддержал оптимизм в отношении технологий искусственного интеллекта, которые работают на чипах компании.

С начала года рыночная капитализация Foxconn увеличилась на 6,6%, до 1,46 трлн новых тайваньских долларов.

Foxconn Nvidia Тайвань Apple Янг Лю
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