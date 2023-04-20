Сбер ждет снижения ввода первичного жилья в России в 2023 году на 10%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк ждет охлаждения рынка жилой недвижимости в 2023 году, снижения цен в целом по России на 5%, сообщила на конференции для застройщиков старший управляющий директор, директор аналитического управления банка Наталья Загвоздина.

"По ценам в этом году мы ждем все-таки охлаждения, - сказала она. - Если мы возьмем среднее по России, наверное, мы склоняемся к тому, что цены в этом году скорректируются на 5%, а дальше будут только стабилизироваться".

По ее словам, в каких-то регионах цены на недвижимость снизятся более чем на 5%, в каких-то не изменятся, в некоторых субъектах вырастут в силу разных факторов.

Прогнозы Сбербанка являются умеренно-консервативными, отметила Загвоздина.

"Пока мы не видим такого потребительского спроса, и у нас нет такой уверенности, что дешевая ипотека останется в том же объеме, на тех же условиях, поэтому наши прогнозы такие умеренно-консервативные", - заявила она.

Банк прогнозирует снижение объемов ввода первичного жилья в 2023 году на 10% к 2022 году.

"Выход по количеству сделок ДДУ (договоры долевого участия - ИФ) на уровень 2021 года, когда у нас было 900 тысяч их, этот уровень, по нашим прогнозам, будет достигнут в 2025 году", - отметила Загвоздина.

Рост объемом ввода первичного жилья в 2024 году, по мнению Сбербанка, будет "довольно приличным" - 18%, добавила глава аналитического управления. "Это исходя из того, что мы ожидаем, экономика ускорится до 1,5%, может быть, до 2% роста (покажет в 2024 году - ИФ)", - заявила она.