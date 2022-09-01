Лицензии OFAC на операции с ценными бумагами "Северстали" и Nordgold истекли

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Резиденты США больше не имеют права совершать транзакции по продаже или передаче ценных бумаг "Северстали" и Nordgold: срок действия лицензий OFAC, выданных 28 июня, в день включения Алексея Мордашова, членов его семьи и связанных с ними компаний в SDN List, истек.

Эти лицензии разрешали американским резидентам сделки с нерезидентами для выхода из инвестиций в ценные бумаги "Северстали" и Nordgold до 31 августа включительно. Также до 31 августа действовало разрешение на сворачивание операций с "Северсталью".

Clearstream в преддверии истечения лицензии прекратил проведение расчетов по ценным бумагам обеих компаний после окончания рабочего дня 30 августа.

Четверг - формально последний день для сворачивания резидентами США операций с еще одной российской компанией горно-металлургического сектора, попавшей в SDN List, - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (лицензия на это истекает днем 1 сентября). При этом в отличие от "Северстали", у которой обе лицензии истекали одновременно, для ММК OFAC установила два разных дедлайна, и выход из ценных бумаг компании разрешен до 3 октября.