Рубль почти не меняется к доллару и юаню на старте торгов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и юань слабо меняются на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль находится в безыдейном состоянии на фоне некоторой стабилизации на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 95,6 руб./$1 (+14 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 10,95 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,4 коп. - до 13,12 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", узкий диапазон изменений валютного курса рубля обусловлен спокойствием рынка. Интерес инвесторов к рисковым активам сохраняется, нефтяные котировки не меняют тенденцию к росту. Внимание участников сырьевого рынка уже не первый день направлено на тропический шторм "Идалия", который, как ожидается, перерастет в ураган в восточной части Мексиканского залива и в среду обрушится на западное побережье Флориды.

Трейдеры находятся в ожидании ключевых событий недели. Свежие данные макроэкономической статистики будут опубликованы в ближайшие три дня. В среду будут озвучены пересмотренные данные о динамике ВВП во втором квартале, а также изменения в количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США выдаст еженедельный прогноз по нефти.

В четверг Минтруда США опубликует еженедельные данные по первичным заявкам на получение пособий по безработице. В этот день также станет известен уровень ежемесячной активности менеджеров по закупкам в промышленном секторе Китая.

В пятницу будут опубликованы августовские показатели рынка труда США - уровень безработицы и изменение количества рабочих мест. Августовские данные о ситуации на рынке труда станут одним из ключевых факторов, который повлияет на решение Федеральной резервной системе (ФРС) по ставке на сентябрьском заседании.

Участники рынка ожидают, что в условиях замедления экономики Федрезерв США смягчит монетарную политику. Ранее о возможности дальнейшего повышения процентных ставок говорил председатель ФРС Джером Пауэлл.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $85,21 за баррель, что на 0,35% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,52 за баррель, что на 0,44% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду наблюдается позитив: китайский CSI 300 поднялся на 0,06%, японский Nikkei 225 вырос на 0,68%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,56%, южнокорейский Kospi укрепился на 0,64%, австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 1,48%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 1,45%.

Фондовые индексы США завершили активным ростом торги во вторник, увеличившись по итогам третьей сессии подряд, причем для S&P 500 подъем стал максимальным за три месяца. Положительным фактором для рынка акций стало снижение доходности государственных облигаций США с недавних пиковых уровней, пишет MarketWatch.

Доходность 10-летних US Treasuries, на прошлой неделе обновившая максимум с 2007 года на отметке 4,339%, несколько отступила от пиковых значений и составляет около 4,163%.

Как стало известно во вторник, количество открытых вакансий в США в июле составило 8,827 млн по сравнению с 9,165 млн месяцем ранее. Это минимальный показатель за последние 28 месяцев - с марта 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 9,465 млн.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в августе упал до 106,1 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board. Месяцем ранее показатель находился на максимальном за два года уровне в 117 пунктов. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса в этом месяце до 116 пунктов, по данным Trading Economics.