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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Ростехнадзор приостановил добычу угля на шахте "Листвяжная"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Ростехнадзор приостановил выемку угля из лавы ООО "Шахта "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь"), сообщил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль в телеграм-канале в четверг.

Приостановка связана с нарушением в работе системы аэрогазового контроля.

"В настоящее время ООО "Шахта "Листвяжная" выполнено предписание Сибирского управления Ростехнадзора. Прочие производственные объекты предприятия работают в штатном режиме", - заявили "Интерфаксу" на предприятии.

Как сообщалось, "Листвяжная" в июле возобновила угледобычу после ЧП в ноябре 2021 года, когда погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. После ЧП все работы на шахте, за исключением восстановительных и работ по жизнеобеспечению, были приостановлены.

"СДС-Уголь" был создан ХК "Сибирский деловой союз" (СДС) для управления активами по добыче и обогащению угля. В настоящее время в структуре компании 3 разреза, 2 шахты, 3 обогатительные фабрики и 4 сервисных организации.

Ростехнадзор Листвяжная
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