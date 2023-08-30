Россия названа главным экспортным партнером Эстонии за пределами ЕС

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Несмотря на призывы властей Эстонии к бизнесу прекратить экономическое сотрудничество с Россией, восточный сосед стал главным экспортным партнером республики за пределами Евросоюза, отмечают эстонские СМИ.

"Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что любой бизнес с Россией должен быть завершен (...). Местные компании должны найти этот моральный компас и отказаться от действий, которые каким-то образом помогают военной машине России", - приводит Delfi Forte слова премьер-министра Каи Каллас, оказавшейся в центре политического скандала из-за сотрудничества компании ее мужа с Россией.

"К сожалению, реальная таможенная статистика свидетельствует о том, что сравнительные показатели товарообмена Эстонии со странами, не являющимися членами Евросоюза, противоречат рекомендациям премьер-министра", - отмечает издание.

Так, в феврале 2022 года, до начала СВО на Украине, общая сумма эстонского экспорта за один месяц за пределы ЕС составила 375,2 миллиона евро. Первое место среди целевых рынков занимали США, их доля составляла 21,1%, Россия занимала второе место (15,1%), третье - Норвегия (12,9%).

Через год на первом месте по-прежнему оставались США (16,63%), на втором - Норвегия (14,78%), Россия оказалась на третьем месте (14,02%).

Однако затем доля России стала расти, фиксирует статистика. В марте 2023 года по экспорту эстонских товаров среди целевых рынков за пределами ЕС Россия впервые вышла на первое место - 15,74% (Норвегия 14,9%, США 13,08%), в мае Россия вновь была на первом месте - 14,9% (Норвегия 13,72%, США 9,82%), в июне РФ также осталась в лидерах - 13,72% (Норвегия 12,14%, Великобритания 12,27%).

Министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало заявил, что "государство не нянька предприятиям, и оно не станет диктовать каждый шаг".

Сейчас в бизнес-отношениях с Россией эстонские СМИ и многие политики обвиняют даже саму Каллас, активно выступающую в ЕС с требованиями ввести в отношении России все новые и более жесткие санкции. 23 августа стало известно, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьера Арво Халлику, продолжала работать в направлении России и после 24 февраля 2022 года. С начала СВО компания Халлика заработала на российских поставках своего делового партнера, находящегося под санкциями ЕС Metaprint 1,1 миллиона евро в 2022 году и почти 475 000 евро в этом году. А сама Каллас предоставила для развития компании мужа займ на 350 тысяч евро.