Эстония предложила включить в антироссийские санкции ЕС запрет транзита товаров

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии одобрило предложения по 12-му пакету антироссийских санкций Евросоюза и предложило, в частности, включить в него запрет на транзит товаров.

"Необходимо продолжать ужесточать санкции против России, усиливать их реализацию и усложнять уклонение от санкций, - заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. - Исходя из этих трех целей, правительство утвердило позицию Эстонии относительно 12-го пакета санкций Евросоюза, для чего мы немедленно начнем искать поддержку среди стран-членов Евросоюза и партнеров-единомышленников".

По словам главы МИД, "Эстония требует, чтобы пакет санкций Евросоюза включал полное торговое эмбарго против России". Он добавил, что "любая торговля с Россией нецелесообразна".

"В случае, если достаточная поддержка полного торгового эмбарго не будет найдена на уровне Евросоюза, мы одобрили и альтернативные предложения по ужесточению санкций", - добавил министр.

Так, они будут включать в себя запрет на транзит подпадающих под санкции товаров, более резкое сокращение доходов от экспорта российских энергоносителей, подтверждение того, что ЕС будет замораживать российские активы до тех пор, пока не будет компенсирован военный ущерб.

Цахкна подчеркнул, что "у нас еще есть подробные предложения - на случай, если торговое эмбарго не будет одобрено".

"При этом все они направлены на усиление санкций, повышение эффективности их применения и затруднение уклонения от санкций", - сказал глава МИД.