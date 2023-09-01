Поставки электромобилей Li Auto и XPeng в августе выросли к июлю

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2023 года китайские Li Auto и XPeng увеличили поставки электромобилей по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как NIO снизила.

Поставки Li Auto в прошлом месяце составили 34 914 машин против 34 134 в июле, сообщила пресс-служба компании. С начала 2023 года показатель достиг 208 165 автомобилей, что в 2,8 раза (на 175%) превышает результат за аналогичный период 2022 года.

На конец августа Li Auto владела 346 розничными магазинами в 130 городах, а также 324 сервисными центрами в 220 городах, говорится в также в отчетности.

Августовские поставки XPeng составили 13,69 тысячи электромобилей по сравнению с 11 008 месяцем ранее. Между тем за восемь месяцев продажи компании сократились на 26% и составили около 66 тысяч электромобилей.

NIO продала за минувший месяц 19 329 машин против 20 462 в июле. В январе-августе поставки выросли на 32% - до 383,9 тысячи электромобилей.