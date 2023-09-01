Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Поставки электромобилей Li Auto и XPeng в августе выросли к июлю

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2023 года китайские Li Auto и XPeng увеличили поставки электромобилей по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как NIO снизила.

Поставки Li Auto в прошлом месяце составили 34 914 машин против 34 134 в июле, сообщила пресс-служба компании. С начала 2023 года показатель достиг 208 165 автомобилей, что в 2,8 раза (на 175%) превышает результат за аналогичный период 2022 года.

На конец августа Li Auto владела 346 розничными магазинами в 130 городах, а также 324 сервисными центрами в 220 городах, говорится в также в отчетности.

Августовские поставки XPeng составили 13,69 тысячи электромобилей по сравнению с 11 008 месяцем ранее. Между тем за восемь месяцев продажи компании сократились на 26% и составили около 66 тысяч электромобилей.

NIO продала за минувший месяц 19 329 машин против 20 462 в июле. В январе-августе поставки выросли на 32% - до 383,9 тысячи электромобилей.

XPeng NIO Li Auto Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России и Минфин ищут консенсус по вопросу о валютном контроле

Цена Brent приблизилась к $88 за баррель

Дело об изъятии российских активов HeidelbergCement не передадут в суд общей юрисдикции

Дело об изъятии российских активов HeidelbergCement не передадут в суд общей юрисдикции

Розничные инвесторы начали активно инвестировать в урановую отрасль

Розничные инвесторы начали активно инвестировать в урановую отрасль

Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых драйверов

Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых драйверов

Закон о госрегулировании производства и оборота табачной продукции вступает в силу в РФ

ЦБ РФ ужесточил ограничения на выдачу высокорискованных потребительских кредитов

ЦБ РФ ужесточил ограничения на выдачу высокорискованных потребительских кредитов

"Юнистрим" прекратит выдачу и отправку переводов в евро и долларах в Таджикистан

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });